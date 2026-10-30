Прем’єр Іспанії: довіра до швидкісних поїздів серйозно підірвана

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес після зіткнення поїздів, яке сталося в середу, визнав, що "довіра до високошвидкісних поїздів підірвана".

Заяву іспанського прем’єра наводить The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Санчес заявив, що Іспанія "неустанно працює" над тим, щоб якомога швидше надати інформацію родинам загиблих – серед яких є громадяни щонайменше 23 різних країн.

Він також що його уряд має намір з’ясувати причини другого цього року смертоносного зіткнення поїздів у країні.

"Неприпустимо, щоб така країна, як Іспанія, що має настільки потужну систему високошвидкісних залізниць, за один рік пережила дві аварії такого роду та масштабу", – заявив прем’єр-міністр у п’ятницю.

За його словами, завдання влади полягає у тому, щоб не лише розслідувати причини, а й знайти рішення, спрямовані на подальше зміцнення системи високошвидкісних залізниць.

"Довіра громадськості до системи високошвидкісних залізниць підірвана; відповідальність уряду виходить за межі встановлення причин – він також має запропонувати рішення, які гарантуватимуть, що трагедія такого масштабу більше не повториться", – додав Санчес.

Нагадаємо, вранці 28 жовтня два потяги зіштовхнулися неподалік від міста Урда у провінції Толедо. У двох поїздах перебувало понад 540 осіб.

За останніми даними, жертвами аварії стали 74 особи.

Попередньою причиною катастрофи могла стати людська помилка під час реагування на збій системи сигналізації.