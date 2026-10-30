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Премьер Испании: доверие к скоростным поездам серьезно подорвано

Новости — Пятница, 30 октября 2026, 21:12 — Ирина Кутелева

Премьер-министр Испании Педро Санчес после столкновения поездов, произошедшего в среду, признал, что "доверие к высокоскоростным поездам подорвано".

Заявление испанского премьера приводит The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Санчес заявил, что Испания "неустанно работает" над тем, чтобы как можно быстрее предоставить информацию семьям погибших – среди которых есть граждане как минимум 23 разных стран.

Он также отметил, что его правительство намерено выяснить причины второго в этом году смертоносного столкновения поездов в стране.

"Недопустимо, чтобы такая страна, как Испания, обладающая столь мощной системой высокоскоростных железных дорог, за один год пережила две аварии такого рода и масштаба", – заявил премьер-министр в пятницу.

По его словам, задача властей заключается не только в расследовании причин, но и в поиске решений, направленных на дальнейшее укрепление системы высокоскоростных железных дорог.

"Доверие общественности к системе высокоскоростных железных дорог подорвано; ответственность правительства выходит за рамки установления причин – оно также должно предложить решения, которые гарантируют, что трагедия такого масштаба больше не повторится", – добавил Санчес.

Напомним, утром 28 октября два поездастолкнулись недалеко от города Урда в провинции Толедо. В двух поездах находилось более 540 человек.

По последним данным, жертвами аварии стали 74 человека.

Предполагаемой причиной катастрофы могла стать человеческая ошибка при реагировании на сбой системы сигнализации.

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Испания
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