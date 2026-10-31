Каллас про участь Лаврова в зустрічі G20: не продемонстрував жодної готовності до миру

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас, коментуючи засідання міністрів закордонних справ G20 у США, в якому брав участь глава МЗС РФ, заявила, що Сергєй Лавров не продемонстрував жодної готовності до мирних переговорів.

Про це Каллас сказала у коментарі AFP, пише "Європейська правда".

На запитання журналіста про те, чи подавав Лавров на зустрічі сигнали про готовність піти на поступки задля припинення війни, Каллас відповіла негативно.

"Навіть якби вони (представники російської влади. – ред.) стверджували протилежне на словах, їхні дії свідчать про інше", – заявила дипломатка.

За її словами, Росія повинна "на ділі довести, що готова до переговорів". Каллас нагадала, що липень, серпень і вересень стали найсмертоноснішими місяцями для цивільних жителів України.

Глава дипломатії ЄС зазначила, що на зустрічі глав МЗС країн G20 Лавров озвучував брехливу інформацію щодо війни в Україні.

"Звісно, він озвучив багато брехні, багато спотворених фактів, які ми згодом змогли спростувати", – сказала Каллас.

Дипломатка закликала до продовження тиску на Росію, зокрема, для забезпечення припинення вогню в Чорному морі.

На запитання про відсутність традиційного "сімейного" фото на зустрічі міністрів, Каллас відповіла, що "ми не повинні нормалізувати воєнні злочини за цим столом".

Як повідомлялося, напередодні міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров прибув до США для участі у міністерському засіданні "Групи двадцяти".

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив про намір передати послання для глави МЗС РФ Сергєя Лаврова із закликом припинити війну проти України.

На міністерській зустрічі G20 в Атланті не буде традиційного "сімейного" фото міністрів. Агентство Associated Press, посилаючись на двох американських посадовців, повідомило, що США скасували плани щодо спільного фото з провідними дипломатами G20 після того, як кілька європейців відмовилися фотографуватися з Лавровим.

Нагадаємо, Сполучені Штати запросили правителя Росії Владіміра Путіна на грудневий саміт G20 у Маямі, де він міг би провести зустріч з президентом США Дональдом Трампом.