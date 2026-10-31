Каллас об участии Лаврова во встрече G20: не продемонстрировал никакой готовности к миру

Глава европейской дипломатии Кая Каллас, комментируя заседание министров иностранных дел G20 в США, в котором принимал участие глава МИД РФ, заявила, что Сергей Лавров не продемонстрировал никакой готовности к мирным переговорам.

Об этом Каллас сказала в комментарии AFP, пишет "Европейская правда".

На вопрос журналиста о том, подавал ли Лавров на встрече сигналы о готовности пойти на уступки ради прекращения войны, Каллас ответила отрицательно.

"Даже если бы они (представители российских властей. – ред.) утверждали обратное на словах, их действия свидетельствуют об обратном", – заявила дипломатка.

По её словам, Россия должна "на деле доказать, что готова к переговорам". Каллас напомнила, что июль, август и сентябрь стали самыми смертоносными месяцами для гражданского населения Украины.

Глава дипломатии ЕС отметила, что на встрече глав МИД стран G20 Лавров озвучивал ложную информацию о войне в Украине.

"Конечно, он озвучил много лжи, много искаженных фактов, которые мы впоследствии смогли опровергнуть", – сказала Каллас.

Дипломатка призвала к продолжению давления на Россию, в частности, для обеспечения прекращения огня в Черном море.

На вопрос об отсутствии традиционного "семейного" фото на встрече министров Каллас ответила, что "мы не должны нормализовать военные преступления за этим столом".

Как сообщалось, накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в США для участия в министерском заседании "Группы двадцати".

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о намерении передать послание главе МИД РФ Сергею Лаврову с призывом прекратить войну против Украины.

На министерской встрече G20 в Атланте не будет традиционного "семейного" фото министров. Агентство Associated Press со ссылкой на двух американских чиновников сообщило, что США отменили планы по совместному фото с ведущими дипломатами G20 после того, как несколько европейцев отказались фотографироваться с Лавровым.

Напомним, Соединённые Штаты пригласили правителя России Владимира Путина на декабрьский саммит G20 в Майами, где он мог бы провести встречу с президентом США Дональдом Трампом.