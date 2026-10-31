"Ви не переможете у війні": глава МЗС Британії розкритикував Лаврова на зустрічі G20 

Міністр закордонних справ Великої Британії Ед Мілібенд виступив зі звинуваченнями на адресу свого російського колеги Сергєя Лаврова під час зустрічі глав дипломатичних відомств країн G20 у США.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Sky News.

На зустрічі глав МЗС G20 в Атланті Мілібенд звернувся безпосередньо до Лаврова, назвавши Росію агресором і нагадавши йому за воєнні злочини російської армії проти українців.

"Дозвольте мені сказати це прямо російському міністру закордонних справ – ми всі знаємо, хто є агресором у цій війні. Поговорімо про те, що сталося вчора на залізниці в Дніпрі. Лише вчора ваші дрони атакували й убили 15 людей. І є незліченні подібні приклади того, як ви вбиваєте невинних цивільних осіб протягом усієї цієї війни. Ми всі знаємо, що ви – агресор", – заявив британський дипломат.

Мілібенд у своєму зверненні до Лаврова наголосив, що Росія не перемагає у цій війні завдяки сміливості українського народу та допомозі союзників.

"Путін тоді думав, що легко виграє цю війну. Але ви не виграєте цю війну. Завдяки сміливості українського народу та солідарності країн, представлених за цим столом, ви не виграєте. Якби ви мали мужність сказати правду і вчинити правильно, ви б сказали Путіну, що він не перемагає у цій війні і не переможе" – заявив глава МЗС Британії російському колезі.

Як повідомлялося, напередодні міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров прибув до США для участі у міністерському засіданні "Групи двадцяти".

На міністерській зустрічі G20 в Атланті не буде традиційного "сімейного" фото міністрів. Агентство Associated Press, посилаючись на двох американських посадовців, повідомило, що США скасували плани щодо спільного фото з провідними дипломатами G20 після того, як кілька європейців відмовилися фотографуватися з Лавровим.

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас, коментуючи засідання міністрів закордонних справ G20 у США, в якому брав участь глава МЗС РФ, заявила, що Сергєй Лавров не продемонстрував жодної готовності до мирних переговорів.

А міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив про намір передати послання для глави МЗС РФ Сергєя Лаврова із закликом припинити війну проти України.