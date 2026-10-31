"Вы не победите в войне": глава МИД Великобритании раскритиковал Лаврова на встрече G20

Министр иностранных дел Великобритании Эд Милибэнд выступил с обвинениями в адрес своего российского коллеги Сергея Лаврова во время встречи глав дипломатических ведомств стран G20 в США.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Sky News.

На встрече глав МИД G20 в Атланте Милибэнд обратился непосредственно к Лаврову, назвав Россию агрессором и напомнив ему о военных преступлениях российской армии против украинцев.

"Позвольте мне сказать это прямо российскому министру иностранных дел – мы все знаем, кто является агрессором в этой войне. Поговорим о том, что произошло вчера на железной дороге в Днепре. Только вчера ваши дроны атаковали и убили 15 человек. И есть бесчисленные подобные примеры того, как вы убиваете невинных гражданских лиц на протяжении всей этой войны. Мы все знаем, что вы – агрессор", – заявил британский дипломат.

Милибэнд в своём обращении к Лаврову подчеркнул, что Россия не побеждает в этой войне благодаря мужеству украинского народа и помощи союзников.

"Путин тогда думал, что легко выиграет эту войну. Но вы не выиграете эту войну. Благодаря мужеству украинского народа и солидарности стран, представленных за этим столом, вы не выиграете. Если бы у вас хватило мужества сказать правду и поступить правильно, вы бы сказали Путину, что он не побеждает в этой войне и не победит", – заявил глава МИД Великобритании своему российскому коллеге.

Как сообщалось, накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в США для участия в министерском заседании "Группы двадцати".

На министерской встрече G20 в Атланте не будет традиционного "семейного" фото министров. Агентство Associated Press со ссылкой на двух американских чиновников сообщило, что США отменили планы по совместному фото с ведущими дипломатами G20 после того, как несколько европейцев отказались фотографироваться с Лавровым.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас, комментируя заседание министров иностранных дел G20 в США, в котором принимал участие глава МИД РФ, заявила, что Сергей Лавровне продемонстрировал никакой готовности к мирным переговорам.

А министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о намерении передать послание главе МИД РФ Сергею Лаврову с призывом прекратить войну против Украины.