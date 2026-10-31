Рубио защитил приглашения России на встречи G20

Государственный секретарь США Марко Рубио выступил в защиту решения Вашингтона пригласить Россию принимать участие во встречах "Группы двадцати", подчеркнув необходимость продолжения взаимодействия с российской стороной.

Об этом Рубио заявил на пресс-конференции в Атланте по завершении министерской встречи G20, сообщает "Европейская правда".

Журналисты попросили госсекретаря прокомментировать критику со стороны его европейских коллег в отношении участия главы МИД РФ Сергея Лаврова в министерской встрече G20 на этой неделе, а также приглашения на саммит в Майами российского правителя Владимира Путина.

На это Рубио ответил, что считает важным участие России в дискуссиях "Группы двадцати", в частности в связи с дипломатическими усилиями США по прекращению российско-украинской войны.

"Чтобы мирно прекратить войну в Украине, нужно достичь договоренности путем переговоров… Как можно достичь договоренности между Россией и Украиной, если нет возможности общаться и с Россией, и с Украиной? Как можно общаться и с Россией, и с Украиной, если не взаимодействовать с ними?", – сказал дипломат.

Госсекретарь заявил, что участие Лаврова в министерском заседании "Группы двадцати" – это ещё один "повод продолжить взаимодействие с российской системой".

"Как я уже говорил вам ранее во время наших бесед, президент не считает, что встреча с кем-то или разговор с кем-то означает легитимизацию всего, что этот человек делает или чего он придерживается", – отметил Рубио.

По его словам, все хотят видеть мирное соглашение между Россией и Украиной, но его невозможно заключить без диалога с РФ.

"Если мы можем сыграть роль посредника в прекращении этого конфликта, Соединенные Штаты готовы эту роль выполнить. А чтобы выполнять эту роль, мы должны иметь возможность общаться с обеими сторонами. Мы много общаемся с украинцами. Мы общаемся с ними столько, сколько и с российской стороной, если не больше", – уточнил Рубио.

Отдельно он подчеркнул, что Россия, как и США, является ядерной державой, а значит, Вашингтон и Москва должны поддерживать диалог, чтобы избежать опасной эскалации.

Напомним, Соединённые Штаты пригласили правителя России Владимира Путина на декабрьский саммит "Группы двадцати" в Майами, где он мог бы встретиться с президентом США Дональдом Трампом.

А накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в США для участия в министерском заседании G20.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас, комментируя заседание министров иностранных дел стран G20 в США, в котором принимал участие глава МИД РФ, заявила, что Сергей Лавровне продемонстрировал никакой готовности к мирным переговорам.

Министр иностранных дел Великобритании Эд Милибэнд выступил с обвинениями в адрес своего российского коллеги Сергея Лаврова во время встречи глав дипломатических ведомств стран G20 в США.