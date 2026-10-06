ЗМІ: уряд Німеччини – під загрозою через суперечки партій щодо підвищення податків

Уряд канцлера Німеччини Фрідріха Мерца намагається дійти згоди щодо пакета заходів, спрямованих на стримування зростання бюджетного дефіциту Німеччини, що стає загрозою для існування коаліції.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на свої джерела, пише "Європейська правда".

Зараз в Німеччині обговорюють заходи, які можуть приносити понад 4 млрд євро на рік після повного впровадження, повідомляє видання. Наразі учасники переговорів намагаються подолати розбіжності щодо зборів на цукор та пластик, а також підвищення оподаткування прибутків від приватних операцій з криптовалютами.

Блок на чолі з Християнсько-демократичною партією Мерца та Соціал-демократичною партією загалом узгодили цей пакет у рамках останньої бюджетної угоди коаліції, хоча ключові деталі залишаються невирішеними. Як повідомив речник Міністерства фінансів, поки в парламенті обговорюються питання підвищення акцизів на алкоголь і тютюн, інші пункти залишаються на столі переговорів коаліції.

Переговори минулого тижня щодо заходів з підкріплення фінансування догляду за людьми похилого віку були настільки напруженими, що німецькі ЗМІ повідомили, що президент Франк-Вальтер Штайнмаєр втрутився, аби забезпечити збереження коаліції.

Учасники переговорів перебувають під дедалі більшим тиском у ситуації, яку чиновники описують як одну з найскладніших на сьогодні, оскільки альянс Мерца прагне цього року провести через парламент комплексну програму реформ. Коаліція намагається поєднати податкові пільги зі скороченням витрат, навіть попри те, що домогосподарства та підприємства стикаються з підвищенням цін на енергоносії, страхових внесків та зборів.

Зокрема, уряд може потребувати відновлення переговорів щодо бюджету та запровадження підвищення податків. Це може поставити під загрозу збереження Мерцом своєї посади, зазначили джерела видання. Адже запропоноване введення податку на цукор уже стало причиною конфліктів в уряді минулого тижня.

Джерела видання стверджують, що коаліція більше не може розраховувати на те, що бюджет буде затверджений згідно з графіком у листопаді.

На початку жовтня результати опитування повідомляли, що рейтинг Мерца як канцлера впав до найнижчого рівня за всю історію. Згідно з іншим опитуванням, майже половина німців очікує, що до кінця року канцлер Фрідріх Мерц залишить свою посаду.

Ще одне опитування показало, що якби вибори до Бундестагу відбулися найближчої неділі, "Альтернатива для Німеччини" стала б найпопулярнішою політичною силою у Північному Рейні-Вестфалії, яка є рідною землею канцлера Фрідріха Мерца.