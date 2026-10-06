СМИ: правительство Германии – под угрозой из-за споров партий о повышении налогов

Правительство канцлера Германии Фридриха Мерца пытается прийти к соглашению по пакету мер, направленных на сдерживание роста бюджетного дефицита Германии, что ставит под угрозу существование коалиции.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники, пишет "Европейская правда".

Сейчас в Германии обсуждаются меры, которые могут приносить более 4 млрд евро в год после полного внедрения, сообщает издание. В настоящее время участники переговоров пытаются преодолеть разногласия по поводу сборов на сахар и пластик, а также повышения налогообложения доходов от частных операций с криптовалютами.

Блок во главе с Христианско-демократической партией Мерца и Социал-демократической партией в целом согласовал этот пакет в рамках последнего бюджетного соглашения коалиции, хотя ключевые детали остаются нерешенными. Как сообщил представитель Министерства финансов, пока в парламенте обсуждаются вопросы повышения акцизов на алкоголь и табак, остальные пункты остаются на столе переговоров коалиции.

Переговоры на прошлой неделе по мерам по укреплению финансирования ухода за пожилыми людьми были настолько напряженными, что немецкие СМИ сообщили, что президент Франк-Вальтер Штайнмайер вмешался, чтобы обеспечить сохранение коалиции.

Участники переговоров находятся под всё более сильным давлением в ситуации, которую чиновники описывают как одну из самых сложных на сегодняшний день, поскольку альянс Мерца стремится в этом году провести через парламент комплексную программу реформ. Коалиция пытается совместить налоговые льготы с сокращением расходов, даже несмотря на то, что домохозяйства и предприятия сталкиваются с ростом цен на энергоносители, страховых взносов и сборов.

В частности, правительству может потребоваться возобновление переговоров по бюджету и введение повышения налогов. Это может поставить под угрозу сохранение Мерцем своей должности, отметили источники издания. Ведь предложенное введение налога на сахар уже стало причиной конфликтов в правительстве на прошлой неделе.

Источники издания утверждают, что коалиция больше не может рассчитывать на то, что бюджет будет утвержден в соответствии с графиком в ноябре.

В начале октября результаты опроса показали, что рейтинг Мерца как канцлера упал до самого низкого уровня за всю историю. Согласно другому опросу, почти половина немцев ожидает, что до конца года канцлер Фридрих Мерц покинет свой пост.

Еще один опрос показал, что если бы выборы в Бундестаг состоялись в ближайшее воскресенье, "Альтернатива для Германии" стала бы самой популярной политической силой в Северном Рейне-Вестфалии, родной земле канцлера Фридриха Мерца.