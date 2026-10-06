У Британії хочуть розслідування після смерті викривача зв'язків міністра США та Епштейна

Група британських депутатів заявила, що необхідно провести розслідування щодо ставлення британського фінансового регулятора до інформаторів у зв’язку зі смертю британського трейдера, який оприлюднив докази зв’язків між міністром торгівлі США Говардом Лутніком та засудженим кримінальним злочинцем Джеффрі Епштейном.

Про це пише BBC, передає "Європейська правда".

Як зазначається, Саймон Андрієс, колишній посадовець компанії BGC Partners – міжнародної фірми фінансових брокерів, заснованої та очолюваної Лутніком до його призначення президентом США Дональдом Трампом міністром торгівлі, – помер минулого місяця в Таїланді.

До цього він звернувся до Управління з фінансового регулювання та нагляду (FCA), ФБР та інших наглядових органів із занепокоєнням щодо виявлених ним доказів ділових зв’язків між Епштейном і Лутніком.

Після цього група британських депутатів заявила, що його смерть порушує "глибоко тривожні питання" щодо того, як можуть поводитися з інформаторами, коли вони звертаються до FCA із занепокоєнням щодо правопорушень та подальших репресій.

Водночас родина Андріеса повідомила, що він покінчив життя самогубством 23 вересня і що жодних підстав для підозри у злочині немає.

Як зазначається, Андрієс виявив докази того, що Лутнік начебто намагався "купити принца", запропонувавши у 2013 році розпочати спільний бізнес з Ендрю Маунтбеттеном-Віндзором та використати зв’язки колишнього принца для залучення інвестицій в обмін на позику в розмірі 1 млн фунтів стерлінгів.

Компанія BGC повідомила BBC, що запропоноване спільне підприємство не було реалізовано.

Андрієс також надав FCA докази на підтвердження своїх звинувачень у зловживаннях у колишній фірмі Лутніка, зокрема звинувачення в тому, що кошти з фонду комісійних, відкладені для виплати премій брокерам, були "розтрачені" на нецільові цілі. Ці звинувачення фірма заперечує.

За кілька тижнів до своєї смерті Андрієс на публічному заході заявив, що відчуває себе "глибоко зрадженим" і що FCA, якій він надіслав докази того, що він вважав помстою з боку BGC та її юристів за викриття, змусила його пережити "справжнє пекло".

Нагадаємо, у лютому Лутнік спробував дистанціюватися від справи Епштейна.

Тоді він стверджував, що "майже не мав нічого спільного" із засудженим сексуальним злочинцем, на тлі закликів до його відставки через розкриття про зв'язки між ними.

У березні він добровільно погодився дати свідчення перед комітетом Палати представників з нагляду щодо справи Епштейна.