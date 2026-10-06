В Британии требуют расследования после смерти разоблачителя связей министра США и Эпштейна

Группа британских депутатов заявила, что необходимо провести расследование по поводу отношения британского финансового регулятора к информаторам в связи со смертью британского трейдера, который обнародовал доказательства связей между министром торговли США Говардом Лутником и осужденным преступником Джеффри Эпштейном.

Об этом пишет BBC, передает "Европейская правда".

Как отмечается, Саймон Андриес, бывший сотрудник компании BGC Partners – международной фирмы финансовых брокеров, основанной и возглавляемой Лутником до его назначения президентом США Дональдом Трампом министром торговли, – умер в прошлом месяце в Таиланде.

До этого он обратился в Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA), ФБР и другие надзорные органы с выражением обеспокоенности по поводу обнаруженных им доказательств деловых связей между Эпштейном и Лутником.

После этого группа британских депутатов заявила, что его смерть поднимает "крайне тревожные вопросы" о том, как могут обращаться с информаторами, когда они обращаются в FCA с опасениями по поводу правонарушений и последующих репрессий.

В то же время семья Андриеса сообщила, что он покончил жизнь самоубийством 23 сентября и что никаких оснований для подозрения в преступлении нет.

Как отмечается, Андриес обнаружил доказательства того, что Лутник якобы пытался "купить принца", предложив в 2013 году начать совместный бизнес с Эндрю Маунтбеттеном-Виндзором и использовать связи бывшего принца для привлечения инвестиций в обмен на ссуду в размере 1 млн фунтов стерлингов.

Компания BGC сообщила BBC, что предложенное совместное предприятие не было реализовано.

Андриес также предоставил FCA доказательства в подтверждение своих обвинений в злоупотреблениях в бывшей фирме Лутника, в частности обвинения в том, что средства из фонда комиссионных, отложенные для выплаты премий брокерам, были "растрачены" на нецелевые нужды. Эти обвинения фирма опровергает.

За несколько недель до своей смерти Андриес на публичном мероприятии заявил, что чувствует себя "глубоко преданным" и что FCA, которой он направил доказательства того, что он считал местью со стороны BGC и её юристов за разоблачения, заставила его пережить "настоящий ад".

Напомним, в феврале Лутник попытался дистанцироваться от дела Эпштейна.

Тогда он утверждал, что "почти не имел ничего общего" с осужденным сексуальным преступником, на фоне призывов к его отставке из-за раскрытия информации о связях между ними.

В марте он добровольно согласился дать показания перед комитетом Палаты представителей по надзору в связи с делом Эпштейна.