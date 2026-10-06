Швеція розгорне Patriot у східній частині Польщі
Швеція розгорне свою систему протиповітряної оборони Patriot у східній частині Польщі.
Про це заявив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон у вівторок, 6 жовтня, його цитує Reuters, пише "Європейська правда".
Швеція замінить систему Patriot, яку раніше надавали Нідерланди, і операція розпочнеться в грудні.
За даними уряду, до операції буде залучено близько 100 військовослужбовців із підрозділу протиповітряної оборони в Гальмстаді.
"Завданням як розгортання літаків Gripen, так і систем Patriot є… захист логістичного центру НАТО в Польщі, розташованого в аеропорту", – сказав Крістерссон.
Водночас Швеція відмовилася повідомити, скільки одиниць систем Patriot буде відправлено до Польщі.
А командирка полку протиповітряної оборони Швеції Софія Вестермарк заявила, що це "найскладніша операція, яку Швеція коли-небудь здійснювала як член НАТО".
"Цьому об’єкту загрожують як з землі, так і з повітря, і як член НАТО, ми надаємо систему протиповітряної оборони для захисту від дронів та ракет", – зазначила вона.
Раніше писали, що Швеція з жовтня розгорне винищувачі Gripen у Польщі в рамках місії НАТО зі спостереження за повітряним простором.
Нагадаємо, Польща готує закон про так званий "передвоєнний стан", який має визначити правила дій у ситуації, коли країна формально ще не перебуває у стані війни, але рівень загрози вже значно вищий, ніж у мирний час.
Писали, що з Литви, Латвії та Естонії до Польщі можуть евакуювати щонайменше один мільйон людей, якщо Росія вирішить напасти на країни Балтії.