Швеція розгорне Patriot у східній частині Польщі

Швеція розгорне свою систему протиповітряної оборони Patriot у східній частині Польщі.

Про це заявив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон у вівторок, 6 жовтня, його цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Швеція замінить систему Patriot, яку раніше надавали Нідерланди, і операція розпочнеться в грудні.

За даними уряду, до операції буде залучено близько 100 військовослужбовців із підрозділу протиповітряної оборони в Гальмстаді.

"Завданням як розгортання літаків Gripen, так і систем Patriot є… захист логістичного центру НАТО в Польщі, розташованого в аеропорту", – сказав Крістерссон.

Водночас Швеція відмовилася повідомити, скільки одиниць систем Patriot буде відправлено до Польщі.

А командирка полку протиповітряної оборони Швеції Софія Вестермарк заявила, що це "найскладніша операція, яку Швеція коли-небудь здійснювала як член НАТО".

"Цьому об’єкту загрожують як з землі, так і з повітря, і як член НАТО, ми надаємо систему протиповітряної оборони для захисту від дронів та ракет", – зазначила вона.

Раніше писали, що Швеція з жовтня розгорне винищувачі Gripen у Польщі в рамках місії НАТО зі спостереження за повітряним простором.

Нагадаємо, Польща готує закон про так званий "передвоєнний стан", який має визначити правила дій у ситуації, коли країна формально ще не перебуває у стані війни, але рівень загрози вже значно вищий, ніж у мирний час.

Писали, що з Литви, Латвії та Естонії до Польщі можуть евакуювати щонайменше один мільйон людей, якщо Росія вирішить напасти на країни Балтії.