Швеция развернет Patriot в восточной части Польши

Швеция развернет свою систему противовоздушной обороны Patriot в восточной части Польши.

Об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон во вторник, 6 октября, как сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Швеция заменит систему Patriot, которую ранее предоставляли Нидерланды, операция начнётся в декабре.

По данным правительства, к операции будут привлечены около 100 военнослужащих из подразделения противовоздушной обороны в Гальмстаде.

"Задачей как развертывания самолетов Gripen, так и систем Patriot является… защита логистического центра НАТО в Польше, расположенного в аэропорту", – сказал Кристерссон.

В то же время Швеция отказалась сообщить, сколько единиц систем Patriot будет отправлено в Польшу.

А командир полка противовоздушной обороны Швеции София Вестермарк заявила, что это "самая сложная операция, которую Швеция когда-либо проводила в качестве члена НАТО".

"Этому объекту угрожают как с земли, так и с воздуха, и как член НАТО, мы предоставляем систему противовоздушной обороны для защиты от дронов и ракет", – отметила она.

Ранее сообщалось, что Швеция с октября развернет истребители Gripen в Польше в рамках миссии НАТО по наблюдению за воздушным пространством.

Напомним, Польша готовит закон о так называемом "предвоенном положении", который должен определить правила действий в ситуации, когда страна формально еще не находится в состоянии войны, но уровень угрозы уже значительно выше, чем в мирное время.

Сообщалось, что из Литвы, Латвии и Эстонии в Польшу могут эвакуировать не менее одного миллиона человек, если Россия решит напасть на страны Балтии.