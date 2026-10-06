Литва знизить удвічі ціни на квитки на міжміські поїзди та автобуси

Уряд Литви з 9 жовтня до кінця року запровадить 50-відсоткову знижку на проїзд у місцевих потягах, а з 1 листопада ця схема буде розширена і на міжміські потяги та автобуси.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Рішення щодо зниження цін ще має бути схвалене парламентом.

"Понад мільйон пасажирів скористалися 50-відсотковою знижкою на проїзд поїздами, запровадженою цієї весни, тому ми повертаємо захід, який виявився успішним, і додаємо нову альтернативу – проїзд за пів ціни не лише поїздами, а й міжміськими автобусами", – зазначив у своїй заяві прем’єр-міністр Міндаугас Сінкявічюс.

Після набуття чинності знижка поширюватиметься на комерційні регулярні автобусні перевезення, при цьому держава компенсуватиме транспортним операторам втрачені доходи.

50-відсоткова знижка на залізничні квитки також була запроваджена у квітні та травні цього року – через подорожчання пального, спричинене війною в Ірані. Протягом цього періоду залізницею скористалося на 5 800 пасажирів більше, ніж за аналогічний період минулого року.

За оцінками міністерства, очікується, що знижка на залізничні квитки приверне близько 45 000 нових пасажирів.

2 жовтня країни "Групи семи" погодились випустити на ринок до 100 мільйонів барелів сирої нафти та дизельного палива з надзвичайних запасів під тиском адміністрації Дональда Трампа з метою стримування зростання цін на паливо.

Таке рішення було ухвалене після того, як США допустили можливість запровадження ​​заборони на експорт дизельного палива, якщо європейські країни не нададуть більше поставок.