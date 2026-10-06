Литва снизит вдвое цены на билеты на междугородние поезда и автобусы

Правительство Литвы с 9 октября до конца года введет 50-процентную скидку на проезд в местных поездах, а с 1 ноября эта схема будет расширена и на междугородние поезда и автобусы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Решение о снижении цен ещё должно быть одобрено парламентом.

"Более миллиона пассажиров воспользовались 50-процентной скидкой на проезд в поездах, введённой этой весной, поэтому мы возобновляем эту успешную меру и добавляем новую альтернативу – проезд за полцены не только на поездах, но и на междугородних автобусах", – отметил в своем заявлении премьер-министр Миндаугас Синкявичюс.

После вступления скидки в силу она будет распространяться на коммерческие регулярные автобусные перевозки, при этом государство будет компенсировать транспортным операторам упущенную выручку.

50-процентная скидка на железнодорожные билеты также была введена в апреле и мае этого года – из-за подорожания топлива, вызванного войной в Иране. В течение этого периода услугами железной дороги воспользовалось на 5 800 пассажиров больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По оценкам министерства, ожидается, что скидка на железнодорожные билеты привлечёт около 45 тысяч новых пассажиров.

2 октября страны "Группы семи" согласились выпустить на рынок до 100 миллионов баррелей сырой нефти и дизельного топлива из чрезвычайных запасов под давлением администрации Дональда Трампа с целью сдерживания роста цен на топливо.

Такое решение было принято после того, как США допустили возможность введения запрета на экспорт дизельного топлива, если европейские страны не увеличат объемы поставок.