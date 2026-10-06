Уряд Молдови запросить громадянське суспільство обговорити пропозиції ЄС щодо розширення

Уряд Молдови привітав пропозиції ЄС щодо розширення блоку, представлені 6 жовтня, та заявив, що запросить до їхнього обговорення громадянське суспільство.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Newsmaker.

Віцепрем’єрка з питань європейської інтеграції Крістіна Герасимов наголосила, що для країни важливі "більш чітка дорожня карта до вступу, своєчасні рішення на основі проведених реформ та конкретні переваги для громадян і бізнесу".

Герасимов уточнила, що пропозиції ЄС ще належить обговорити на європейському рівні, а конкретні умови вступу стануть предметом переговорів.

Вона також підкреслила, що Молдова буде виступати за справедливі умови та підтримку, адаптовану до потреб громадян, фермерів, підприємств і громад.

"Ми продовжимо реформи заради системи правосуддя, якій довіряють люди, ефективних інститутів та конкурентоспроможної економіки. Нашою метою залишається повноправне членство в ЄС з рівними правами та обов’язками. У найближчі дні ми запросимо громадянське суспільство обговорити ці пропозиції, щоб разом проаналізувати, що вони означають для Молдови та як ми можемо скористатися можливостями, що відкриваються", – пояснила Герасимов.

Нагадаємо, 6 жовтня колегія Єврокомісії ухвалила пакет пропозицій щодо внесення змін до політик перед наступними розширеннями ЄС (pre-enlargement policy reviews), які дозволять прийняти до складу Євросоюзу нових членів.

Також колегія Європейської комісії планує затвердити "дорожні карти" для вступу в Євросоюз чотирьох найбільш ефективних країн-кандидатів – Чорногорії, Албанії, України та Молдови – 28 жовтня.

Також у Єврокомісії назвали пʼять кроків, які ЄК пропонує для майбутніх членів ЄС.