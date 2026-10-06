Правительство Молдовы пригласит гражданское общество к обсуждению предложений ЕС по расширению

Правительство Молдовы приветствовало предложения ЕС по расширению блока, представленные 6 октября, и заявило, что пригласит гражданское общество к их обсуждению.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Newsmaker.

Вице-премьер по вопросам европейской интеграции Кристина Герасимова подчеркнула, что для страны важны "более четкая дорожная карта к вступлению, своевременные решения на основе проведенных реформ и конкретные преимущества для граждан и бизнеса".

Герасимов уточнила, что предложения ЕС ещё предстоит обсудить на европейском уровне, а конкретные условия вступления станут предметом переговоров.

Она также подчеркнула, что Молдова будет выступать за справедливые условия и поддержку, адаптированную к потребностям граждан, фермеров, предприятий и общин.

"Мы продолжим реформы ради системы правосудия, которой доверяют люди, эффективных институтов и конкурентоспособной экономики. Нашей целью остается полноправное членство в ЕС с равными правами и обязанностями. В ближайшие дни мы пригласим гражданское общество обсудить эти предложения, чтобы вместе проанализировать, что они означают для Молдовы и как мы можем воспользоваться открывающимися возможностями", – пояснила Герасимова.

Напомним, 6 октября коллегия Еврокомиссии одобрила пакет предложений по внесению изменений в политику в преддверии следующих расширений ЕС (pre-enlargement policy reviews), которые позволят принять в состав Евросоюза новых членов.

Также коллегия Европейской комиссии планирует утвердить "дорожные карты" для вступления в Евросоюз четырёх наиболее эффективных стран-кандидатов – Черногории, Албании, Украины и Молдовы – 28 октября.

Кроме того, в Еврокомиссии назвали пять шагов, которые ЕК предлагает будущим членам ЕС.