У Британії висунули звинувачення проти військовослужбовця флоту за законом про нацбезпеку

Британська поліція повідомила у четвер, що висунула звинувачення проти діючого військовослужбовця Королівського флоту за законом про національну безпеку за нібито отримання секретної інформації та підготовку до її розголошення на користь іноземної держави.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

24-річному Тедді Янгу висунуто звинувачення за двома статтями, і він має з’явитися в лондонському Вестмінстерському магістратському суді пізніше в четвер. Поліція не назвала іноземну державу, до якої стосуються звинувачення.

"Це дуже серйозні звинувачення проти діючого військовослужбовця", – заявила Гелен Фланаган, керівниця лондонського підрозділу з боротьби з тероризмом.

"У міру просування нашого розслідування ми надзвичайно тісно співпрацювали з відповідними оперативними колегами з Міністерства оборони, щоб забезпечити вжиття належних заходів для мінімізації будь-яких потенційних ризиків, пов’язаних із цією справою", – додала вона.

Поліція зазначила, що звинувачення не пов’язані з нещодавнім розслідуванням інциденту на авіабазі ВПС Великої Британії у Фейрфорді, який, за словами американських посадовців, міг бути пов’язаний із потенційною атакою іранського безпілотника.

Повідомлялося, що військово-повітряні сили США вивели всі свої бомбардувальники з британської авіабази "Фейрфорд", де наприкінці вересня сталась спроба теракту.

Президент США Дональд Трамп раніше заявив, що Сполучені Штати вивели всі свої бомбардувальники з бази "Фейрфорд" у Британії через "певні загрози" для військового об’єкта.