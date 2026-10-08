В Британии военнослужащего флота обвинили по закону о нацбезопасности

Британская полиция сообщила в четверг, что предъявила обвинение действующему военнослужащему Королевского флота по закону о национальной безопасности за якобы получение секретной информации и подготовку к её разглашению в интересах иностранного государства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

24-летнему Тедди Янгу предъявлены обвинения по двум статьям, и он должен появиться в лондонском Вестминстерском магистратском суде позже в четверг. Полиция не назвала иностранное государство, к которому относятся обвинения.

"Это очень серьезные обвинения против действующего военнослужащего", – заявила Хелен Фланаган, глава лондонского подразделения по борьбе с терроризмом.

"По мере продвижения нашего расследования мы чрезвычайно тесно сотрудничали с соответствующими оперативными коллегами из Министерства обороны, чтобы обеспечить принятие надлежащих мер для минимизации любых потенциальных рисков, связанных с этим делом", – добавила она.

Полиция отметила, что обвинения не связаны с недавним расследованием инцидента на авиабазе ВВС Великобритании в Фэйрфорде, который, по словам американских чиновников, мог быть связан с потенциальной атакой иранского беспилотника.

Сообщалось, что военно-воздушные силы США вывели все свои бомбардировщики с британской авиабазы "Фэйрфорд", где в конце сентября произошла попытка теракта.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Соединённые Штаты вывели все свои бомбардировщики с базы "Фэйрфорд" в Великобритании из-за "определённых угроз" для военного объекта.