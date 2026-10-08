Болгарія вимагає від ЄС плану безпеки у Чорному морі після останніх атак

Болгарія закликає до створення нового механізму ЄС для гарантування вільної та безпечної навігації в Чорному морі на тлі нещодавніх атак на цивільні судна.

Про це повідомляє видання Rapporteur, пише "Європейська правда".

У середу Рада з питань національної безпеки Болгарії рекомендувала Софії порушувати питання безпеки в Чорному морі на кожній зустрічі ЄС, насамперед на засіданні Європейської ради 15-16 жовтня, та закликала створити механізм ЄС для забезпечення вільного та безпечного судноплавства.

Рада також закликала використовувати засоби супутникового моніторингу ЄС для виявлення загроз та передбачити фінансову компенсацію за збитки, спричинені атаками.

Румунський депутат Європарламенту Дан Барна заявив, що військово-морська операція під керівництвом ЄС за зразком операції Aspides могла б стати інструментом для захисту торгового судноплавства в Чорному морі.

Замість традиційної військово-морської оперативної групи ЄС, яка стикалася б з обмеженнями щодо розгортання військово-морських сил у Чорному морі, він запропонував об’єднати військово-морські сили Румунії та Болгарії за рахунок фінансування ЄС, супутникової розвідки, повітряного спостереження та координації оборони з берега.

"Мандат операції Aspides – суто оборонний супровід, раннє попередження та нейтралізація повітряних і надводних загроз без наступальних ударів по іноземній території – може стати дієвим зразком, необхідним Європі для стримування агресії в Чорному морі", – стверджував Барна.

Ця ідея з’явилася на тлі того, що ЄС уже працює над створенням Центру морської безпеки у Чорному морі під керівництвом Румунії та Болгарії.

Євродепутат заявив, що останні атаки мають прискорити роботу над створенням цього центру, аргументуючи це тим, що Констанца та Варна можуть стати основою інтегрованої мережі моніторингу морського простору, яка об’єднає прибережні радари, дрони, супутникову розвідку та операції з протимінної оборони.

Як повідомляла "Європейська правда", 6 жовтня у виключній економічній зоні Болгарії у Чорному морі дрони атакували два торговельних судна – ALFA WATAN, що плаває під прапором Того, та ABLE під прапором Палау.

Президент Володимир Зеленський заявив, що українські ВМС зв’язались із болгарськими колегами щодо атаки на два цивільні судна у водах Болгарії, та що атаку здійснила Росія.

Це другий подібний інцидент за два дні: 5 жовтня поблизу румунського узбережжя судно, яке перевозило зерно з України до Італії, було підбите дронами. Відомо про щонайменше одного загиблого.

А Європейський Союз вважає останні атаки Росії на комерційні судна в Чорному морі неприйнятними, і на запит Румунії та Болгарії передасть їм супутникові знімки вказаних морських ділянок.