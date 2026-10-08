Болгария требует от ЕС план безопасности в Чёрном море после недавних атак

Болгария призывает к созданию нового механизма ЕС для обеспечения свободной и безопасной навигации в Чёрном море на фоне недавних атак на гражданские суда.

Об этом сообщает издание Rapporteur, пишет "Европейская правда".

В среду Совет по вопросам национальной безопасности Болгарии рекомендовал Софии поднимать вопрос безопасности в Чёрном море на каждой встрече ЕС, прежде всего на заседании Европейского совета 15–16 октября, и призвал создать механизм ЕС для обеспечения свободного и безопасного судоходства.

Совет также призвал использовать средства спутникового мониторинга ЕС для выявления угроз и предусмотреть финансовую компенсацию за ущерб, причиненный атаками.

Румынский депутат Европарламента Дан Барна заявил, что военно-морская операция под руководством ЕС по образцу операции Aspides могла бы стать инструментом для защиты торгового судоходства в Черном море.

Вместо традиционной военно-морской оперативной группы ЕС, которая сталкивалась бы с ограничениями по развертыванию военно-морских сил в Черном море, он предложил объединить военно-морские силы Румынии и Болгарии за счет финансирования ЕС, спутниковой разведки, воздушного наблюдения и координации обороны с берега.

"Мандат операции Aspides – исключительно оборонительное сопровождение, раннее предупреждение и нейтрализация воздушных и надводных угроз без наступательных ударов по иностранной территории – может стать эффективным образцом, необходимым Европе для сдерживания агрессии в Черном море", – утверждал Барна.

Эта идея возникла на фоне того, что ЕС уже работает над созданием Центра морской безопасности в Черном море под руководством Румынии и Болгарии.

Евродепутат заявил, что последние атаки должны ускорить работу над созданием этого центра, аргументируя это тем, что Констанца и Варна могут стать основой интегрированной сети мониторинга морского пространства, которая объединит прибрежные радары, дроны, спутниковую разведку и операции по противоминной обороне.

Как сообщала "Европейская правда", 6 октября в исключительной экономической зоне Болгарии в Черном море дроны атаковали два торговых судна – ALFA WATAN, плавающее под флагом Того, и ABLE под флагом Палау.

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские ВМС связались с болгарскими коллегами по поводу атаки на два гражданских судна в водах Болгарии и что атаку совершила Россия.

Это второй подобный инцидент за два дня: 5 октября у румынского побережья судно, перевозившее зерно из Украины в Италию, было подбито дронами. Известно о как минимум одном погибшем.

А Европейский Союз считает последние атаки России на коммерческие суда в Чёрном море неприемлемыми и по запросу Румынии и Болгарии передаст им спутниковые снимки указанных морских участков.