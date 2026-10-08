Парламент Італії схвалив виборчу реформу Мелоні

Палата депутатів Італії у четвер остаточно схвалила суперечливу виборчу реформу, яку відстоює прем'єр-міністерка Джорджа Мелоні та яка може відіграти ключову роль у результатах виборів наступного року.

Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда".

Під час таємного голосування виборчу реформу підтримали 227 депутатів. 164 членів палати проголосували проти.

Це третій етап розгляду законопроєкту в Палаті депутатів після внесення змін Сенатом, який запровадив преференції з фіксованими лідерами списків та збільшив кількість підписів, необхідних партіям, що не представлені в парламенті, для участі у виборах.

Реформа, запропонована урядом Мелоні, передбачає запровадження повністю пропорційної виборчої системи, яка гарантуватиме парламентську більшість будь-якому альянсу, що набере понад 42% голосів.

Згідно з попередніми правилами, близько двох третин законодавців обиралися за системою пропорційного голосування, а решта обиралися в мажоритарних округах.

"Стабільні уряди та ширша участь означають більшу стабільність, більшу відповідальність та більшу здатність надавати італійцям конкретні відповіді", – написала прем’єрка після остаточного голосування.

У запеклих дебатах лівоцентристські законодавці розкритикували зміни, звинувативши уряд у зневажанні демократії, оскільки він запропонував нові правила голосування перед виборами.

У вересні зміни до виборчого законодавства підтримав Сенат Італії.

Варто зазначити, що Джорджа Мелоні стала очільницею найдовготривалішого уряду Італії з часів Другої світової війни. Наступні вибори мають відбутися у вересні 2027 року, але вже наростають спекуляції щодо дострокового голосування навесні.

Мелоні раніше заявила, що не готова поступитися підтримкою України, якщо ціною цього буде підтримка її політсили тою чи іншою партією перед виборами.