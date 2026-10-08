Парламент Италии принял избирательную реформу Мелони

Палата депутатов Италии в четверг окончательно одобрила спорную избирательную реформу, которую отстаивает премьер-министр Джорджа Мелони и которая может сыграть ключевую роль в результатах выборов в следующем году.

Об этом сообщает ANSA, пишет "Европейская правда".

В ходе тайного голосования избирательную реформу поддержали 227 депутатов. 164 члена палаты проголосовали против.

Это третий этап рассмотрения законопроекта в Палате депутатов после внесения изменений Сенатом, который ввел преференции с фиксированными лидерами списков и увеличил количество подписей, необходимых партиям, не представленным в парламенте, для участия в выборах.

Реформа, предложенная правительством Мелони, предусматривает введение полностью пропорциональной избирательной системы, которая будет гарантировать парламентское большинство любому альянсу, набравшему более 42% голосов.

Согласно прежним правилам, около двух третей депутатов избирались по системе пропорционального голосования, а остальные – в мажоритарных округах.

"Стабильные правительства и более широкое участие означают большую стабильность, большую ответственность и большую способность давать итальянцам конкретные ответы", – написала премьер-министр после окончательного голосования.

В ожесточённых дебатах левоцентристские депутаты раскритиковали изменения, обвинив правительство в попрании демократии, поскольку оно предложило новые правила голосования перед выборами.

В сентябре изменения в избирательное законодательство поддержал Сенат Италии.

Стоит отметить, что Джорджа Мелони стала главой самого долговечного правительства Италии со времён Второй мировой войны. Следующие выборы должны состояться в сентябре 2027 года, но уже нарастают спекуляции относительно досрочного голосования весной.

Мелони ранее заявила, что не готова поступиться поддержкой Украины, если ценой этого станет поддержка её политической силы той или иной партией перед выборами.