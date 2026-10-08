Премьер Британии открыт к участию Германии в совместном проекте истребителей GCAP

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что он открыт для присоединения Германии к программе GCAP – проекту по разработке истребителей следующего поколения, осуществляемому совместно Великобританией, Италией и Японией.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал на встрече с немецким канцлером Фридрихом Мерцем в Берлине, сообщает Sky News.

В ходе встречи с Мерцем, посвященной, в частности, вопросам безопасности и обороны, Бернем заявил, что готов рассмотреть возможность присоединения Германии к программе GCAP.

"Сегодня мы обсуждаем сотрудничество в сфере обороны, и во время нашей предыдущей беседы я отметил канцлеру, что мы открыты для присоединения Германии к GCAP – программе создания истребителей нового поколения. Это то, над чем мы намерены работать в ближайшее время, сотрудничая в этом направлении также с другими нашими партнерами – Италией и Японией", – заявил британский премьер.

Такое заявление Бернема прозвучало на фоне многочисленных предположений о том, что страны-учредители Глобальной программы боевой авиации (GCAP) могут пригласить к участию Германию после того, как в июне провалилась конкурирующая франко-немецкая программа создания истребителей FCAS.

GCAP была создана с учетом различных уровней участия, и в июле она впервые расширилась, когда Канада присоединилась к ней в качестве наблюдателя. Саудовская Аравия уже давно считается еще одной страной, заинтересованной в присоединении.

Следует отметить, что Германия уже сотрудничает с Великобританией и Италией над проектом Eurofighter Typhoon.

Участие в совместной программе по разработке истребителей позволило бы Великобритании, чей оборонный бюджет находится под давлением, разделить бремя расходов. Италия также ранее заявляла, что будет открыта для новых участников, поэтому странам предстоит ещё убедить Японию.

Напомним, в июне министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что его правительство ищет новых партнёров после провала совместного франко-германского проекта по разработке истребителя.

По данным СМИ, Германия рассматривает Испанию и Швецию в качестве альтернативы для проекта без участия Франции. Другим вариантом может стать присоединение к проекту GCAP, в котором участвуют Великобритания, Италия и Япония.