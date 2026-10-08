Качинський допустив російський слід у серії нападів на польські школи

Лідер польської опозиційної партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський допускає, що напади в польських школах можуть бути частиною російських гібридних дій.

Таку думку він висловив у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Качинський прокоментував напади в школах у Остроленці та Лещидул-Новінах і спробу нападу в Серпці, якій вдалося запобігти.

"Черговий напад у школі та жертва… Це явно не випадковість. Виникає питання, чи не є ці напади елементом гібридної війни з боку Росії, адже подібні ситуації вже траплялися в Литві, а натхнення надходило з Москви. Загальновідомим є те, що існують російські портали, які підбурюють молодь до таких дій", – написав Качинський.

Він висловив сумнів у тому, що уряд контролює ситуацію та заявив, що Дональд Туск і нинішня коаліція вже не вперше намагаються використати трагедію та смерть людини для отримання політичного капіталу.

Нагадаємо, внаслідк нападу у польській школі у селі Лещидул-Новіни Мазовецького воєводства загинула 37-річна прибиральниця.

Ще двоє людей постраждали в результаті нападу 15-річного підлітка, який був учнем цієї школи.

Напередодні дев'ятеро людей отримали поранення під час нападу в Комплексі професійних шкіл №4 в польському місті Остроленка.

Паралельно з нападом у школі в Остроленці в середу відбулася також поліцейська операція в місті Серпц, яка запобігла іншому нападу.