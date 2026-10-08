Качиньский допустил российский след в серии нападений на польские школы

Лидер польской оппозиционной партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский допускает, что нападения в польских школах могут быть частью российских гибридных действий.

Такое мнение он высказал в соцсети X, сообщает "Европейская правда".

Качиньский прокомментировал нападения в школах в Остроленке и Лещидул-Новинах, а также попытку нападения в Серпце, которую удалось предотвратить.

"Очередное нападение в школе и жертва… Это явно не случайность. Возникает вопрос, не являются ли эти нападения элементом гибридной войны со стороны России, ведь подобные ситуации уже происходили в Литве, а вдохновение исходило из Москвы. Общеизвестно, что существуют российские порталы, подстрекающие молодежь к таким действиям", – написал Качиньский.

Он выразил сомнение в том, что правительство контролирует ситуацию, и заявил, что Дональд Туск и нынешняя коалиция уже не впервые пытаются использовать трагедию и смерть человека для наращивания политического капитала.

Напомним, в результате нападения в польской школе в селе Лещидул-Новины Мазовецкого воеводства погибла 37-летняя уборщица.

Еще два человека пострадали в результате нападения 15-летнего подростка, который был учеником этой школы.

Накануне девять человек получили ранения во время нападения в Комплексе профессиональных школ № 4 в польском городе Остроленка.

Параллельно с нападением в школе в Остроленке в среду прошла также полицейская операция в городе Серпц, которая предотвратила ещё одно нападение.