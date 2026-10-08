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Сибіга розповів, як проводив переговори з главою МЗС Британії у лікарні Прилук

Новини — Четвер, 8 жовтня 2026, 19:25 — Ірина Кутєлєва

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга розповів деталі своїх переговорів з британським колегою Едом Мілібендом, які проходили в одній з лікарень Прилук Чернігівської області.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у себе в Х.

Як зазначив Сибіга, для Мілібенда це перший візит в Україну на посаді міністра закордонних справ.

"Разом з президентом Володимиром Зеленським ми прибули до Прилук, де вчора російська ракета влучила у житловий будинок, внаслідок чого загинули 22 людини, зокрема п’ятеро дітей. Ед на власні очі побачив руйнівні наслідки російських атак на українське цивільне населення. Наші переговори відбулися в місцевій лікарні", – поінформував він.

Глава МЗС України додав, що розповів своєму британському колезі про останні події на полі бою, про терор з боку Росії, що посилюється, а також про поточні дипломатичні зусилля.

Також, за його словами, на переговорах йшлося про заходи, необхідні для зміцнення позицій України та посилення тиску на Москву з метою припинення її агресії.

"Особливу увагу ми приділили замороженим російським активам і необхідності їхнього повного використання, а також тому, щоб змусити Росію заплатити за спричинені нею руйнування. Ми також обговорили посилення санкцій, зокрема щодо "тіньового флоту" Росії", – додав Сибіга.

Ще однією важливою темою стала готовність України до зими.

"Ми обговорили додаткову британську допомогу для зміцнення нашої енергетичної стійкості, захисту критично важливих об’єктів та забезпечення українських домівок теплом і електроенергією", – зазначив він.

Також міністри торкнулися питання безпеки в Чорному морі, зокрема атак Росії на цивільні судна та морську інфраструктуру, які загрожують свободі судноплавства та глобальній продовольчій безпеці.

"Ми також провели друге засідання в рамках політичного напряму Діалогу про стратегічне партнерство між Україною та Великою Британією й домовилися продовжити обговорення на експертному рівні в Києві", – додав Сибіга.

Президент Володимир Зеленський розповів раніше, що Мілібенду, який приїхав з візитом до Києва, запропонували відвідати Прилуки, щоб показати реальність щоденних ударів Росії.

Своєю чергою Мілібенд під час візиту до Прилук запевнив, що Британія надасть Україні "конкретну підтримку".

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Сибіга Велика Британія
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