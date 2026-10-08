Сибига рассказал, как проводил переговоры с главой МИД Британии в больнице Прилук

Министр иностранных дел Андрей Сибига рассказал подробности своих переговоров с британским коллегой Эдом Милибендом, которые проходили в одной из больниц Прилук Черниговской области.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в своем аккаунте в Х.

Как отметил Сибига, для Милибенда это первый визит в Украину в качестве министра иностранных дел.

"Вместе с президентом Владимиром Зеленским мы прибыли в Прилуки, где вчера российская ракета попала в жилой дом, в результате чего погибли 22 человека, в том числе пятеро детей. Эд собственными глазами увидел разрушительные последствия российских атак на украинское гражданское население. Наши переговоры состоялись в местной больнице", – сообщил он.

Глава МИД Украины добавил, что рассказал своему британскому коллеге о последних событиях на поле боя, об усиливающемся терроре со стороны России, а также о текущих дипломатических усилиях.

Кроме того, по его словам, на переговорах обсуждались меры, необходимые для укрепления позиций Украины и усиления давления на Москву с целью прекращения её агрессии.

"Особое внимание мы уделили замороженным российским активам и необходимости их полного использования, а также тому, чтобы заставить Россию заплатить за причиненные ею разрушения. Мы также обсудили ужесточение санкций, в частности в отношении "теневого флота" России", – добавил Сибига.

Еще одной важной темой стала готовность Украины к зиме.

"Мы обсудили дополнительную британскую помощь для укрепления нашей энергетической устойчивости, защиты критически важных объектов и обеспечения украинских домов теплом и электроэнергией", – отметил он.

Также министры затронули вопрос безопасности в Чёрном море, в частности атаки России на гражданские суда и морскую инфраструктуру, которые угрожают свободе судоходства и глобальной продовольственной безопасности.

"Мы также провели второе заседание в рамках политического направления Диалога о стратегическом партнерстве между Украиной и Великобританией и договорились продолжить обсуждение на экспертном уровне в Киеве", – добавил Сибига.

Президент Владимир Зеленский рассказал ранее, что Милибенду, прибывшему с визитом в Киев, предложили посетить Прилуки, чтобы показать реальность ежедневных ударов России.

В свою очередь Милибенд во время визита в Прилуки заверил, что Великобритания окажет Украине "конкретную поддержку".