Прем’єр Британії прокоментував ситуацію з чумою в Росії

Глава уряду Британії Енді Бернем заявив, його країна стежить за ситуацією з чумою в Росії, але наразі він не хоче лякати громадськість.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

За словами Бернема, Британія уважно стежить за ситуацією після того, як у Росії померла співробітниця інституту з вивчення чуми.

"Звісно, ми ставимося з найбільшою обережністю до будь-яких питань, що стосуються нашої біобезпеки. На цей момент ми уважно стежимо за ситуацією", – заявив глава уряду Британії.

Бернем зазначив, що не хоче "тривожити" громадськість і зробить усе можливе, щоб забезпечити вжиття "належних заходів".

Нагадаємо, у четвер Єврокомісія втретє за тиждень закликала Росію надати інформацію про спалах чуми в Сибіру.

Президент США Дональд Трамп заявив у середу, що смерть російської співробітниці лабораторії, яка займається дослідженням чуми, судячи з усього, не пов’язана з біологічною зброєю.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив у вівторок, 6 жовтня, що Росія повинна надати більше інформації про смерть працівниці лабораторії з дослідження чуми, яка померла минулого тижня.