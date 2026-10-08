Премьер-министр Британии прокомментировал ситуацию с чумой в России

Глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что его страна следит за ситуацией с чумой в России, но пока он не хочет пугать общественность.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

По словам Бернема, Великобритания внимательно следит за ситуацией после того, как в России скончалась сотрудница института по изучению чумы.

"Конечно, мы относимся с предельной осторожностью к любым вопросам, касающимся нашей биобезопасности. На данный момент мы внимательно следим за ситуацией", – заявил глава правительства Великобритании.

Бернем отметил, что не хочет "тревожить" общественность и сделает все возможное, чтобы обеспечить принятие "необходимых мер".

Напомним, в четверг Еврокомиссия в третий раз за неделю призвала Россию предоставить информацию о вспышке чумы в Сибири.

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что смерть российской сотрудницы лаборатории, занимающейся исследованием чумы, судя по всему, не связана с биологическим оружием.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил во вторник, 6 октября, что Россия должна предоставить больше информации о смерти сотрудницы лаборатории по исследованию чумы, скончавшейся на прошлой неделе.