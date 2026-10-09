У Франції визнали провал спільної з Німеччиною програми сучасних бойових танків

Очільник Генерального штабу Франції Фаб’єн Мандон визнав, що франко-німецький проєкт бойового танка наступного покоління (MGCS) зазнав провалу.

Про це він сказав французьким законодавцям під час слухань щодо бюджету на наступний рік, повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

Це один із перших випадків, коли французький посадовець публічно визнав, що плани зазнали невдачі, після місяців спекуляцій щодо долі проєкту Main Combat Ground System (MGCS).

"Результат не є втішним. Ми сподівалися створити танк майбутнього у співпраці з німцями, але, на жаль, мусимо визнати, що німці вийшли з проєкту", – заявив начальник Генерального штабу Збройних сил Франції депутатам.

Проєкт MGCS, у якому беруть участь компанії KNDS France, KNDS Germany, Rheinmetall та Thales, застряг через багаторічні затримки, трудові конфлікти та політичні напруження. Ще у червні повідомлялося, що проєкт танка нового покоління дедалі більше приречений на провал.

Заява Мандона пролунала лише через кілька місяців після того, як інша надважлива франко-німецька ініціатива FCAS зі створення винищувача нового покоління (Future Combat Air System, FCAS) – раптово завершилася.

Однак, відповідаючи на запитання депутата від ультраправої партії "Національне об’єднання", французький генерал заперечив використання слова "провал" для опису долі MGCS.

"Це не повна поразка; це важливе рішення Німеччини, але наші сухопутні війська протягом кількох років спільно працювали над тим, щоб визначити, яким має бути майбутній основний бойовий танк. Це не було марною тратою часу. Але з промислової точки зору це не є гарною новиною", – сказав він.

Представник німецького Міністерства оборони відмовився від коментарів.

У червні глава німецького оборонного гіганта Rheinmetall Армін Паппергер висловлював стурбованість тим, що Франція може вийти з франко-німецької програми зі створення танків після зриву спільного проєкту зі створення винищувача.

Нагадаємо, у червні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що його уряд шукає нових партнерів після провалу спільного французько-німецького проєкту з розробки винищувача.

8 жовтня прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив, що він "відкритий" до приєднання Німеччини до програми GCAP – проєкту з розробки винищувачів наступного покоління між Британією, Італією та Японією.