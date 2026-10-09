Во Франции признали провал совместной с Германией программы по созданию современных боевых танков

Глава Генерального штаба Франции Фабьен Мандон признал, что франко-немецкий проект боевого танка следующего поколения (MGCS) потерпел провал.

Об этом он заявил французским законодателям во время слушаний по бюджету на следующий год, сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

Это один из первых случаев, когда французский чиновник публично признал, что планы потерпели неудачу, после месяцев спекуляций относительно судьбы проекта Main Combat Ground System (MGCS).

"Результат неутешителен. Мы надеялись создать танк будущего в сотрудничестве с немцами, но, к сожалению, вынуждены признать, что немцы вышли из проекта", – заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Франции депутатам.

Проект MGCS, в котором участвуют компании KNDS France, KNDS Germany, Rheinmetall и Thales, застрял из-за многолетних задержек, трудовых конфликтов и политической напряжённости. Ещё в июне сообщалось, что проект танка нового поколения всё больше обречён на провал.

Заявление Мандона прозвучало всего через несколько месяцев после того, как другая чрезвычайно важная франко-немецкая инициатива FCAS по созданию истребителя нового поколения (Future Combat Air System, FCAS) – внезапно завершилась.

Однако, отвечая на вопрос депутата от ультраправой партии "Национальное объединение", французский генерал опроверг использование слова "провал" для описания судьбы MGCS.

"Это не полное поражение; это важное решение Германии, но наши сухопутные войска в течение нескольких лет совместно работали над тем, чтобы определить, каким должен быть будущий основной боевой танк. Это не было пустой тратой времени. Но с промышленной точки зрения это не является хорошей новостью", – сказал он.

Представитель немецкого Министерства обороны отказался от комментариев.

В июне глава немецкого оборонного гиганта Rheinmetall Армин Паппергер выразил обеспокоенность тем, что Франция может выйти из франко-немецкой программы по созданию танков после срыва совместного проекта по созданию истребителя.

Напомним, в июне министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что его правительство ищет новых партнеров после провала совместного франко-немецкого проекта по разработке истребителя.

8 октября премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что он"открыт" для присоединения Германии к программе GCAP – проекту по разработке истребителей следующего поколения между Великобританией, Италией и Японией.