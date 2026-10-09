Председатель земельного парламента Саксонии-Анхальт, представитель ультраправой партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ") Тобиас Рауш резко раскритиковал компанию BMW, которая отозвала своё предложение о лизинге служебного автомобиля для него.

Заявление ультраправого политика приводит dpa, сообщает "Европейская правда".

35-летний политик резко раскритиковал мюнхенского автопроизводителя в открытом письме к правлению, выразив удивление и разочарование этим решением.

"Должны ли политические убеждения человека в будущем определять, будет ли немецкая компания поддерживать с ним деловые отношения?" – написал Рауш в письме.

Рауш отметил, что предложение было отозвано всего через несколько часов после его избрания председателем парламента земли.

Он раскритиковал тот факт, что не было дано ни одного понятного публичного объяснения.

Он заявил, что если это решение напрямую связано с его членством в партии "АдГ", то оно вызывает сомнения.

Официальный автопарк правительства и парламента земли состоит из нескольких автомобилей, большинство из которых – BMW. Официальные автомобили, как правило, не закрепляются за конкретными лицами, а используются совместно несколькими политиками и должностными лицами.

Однако небольшое количество автомобилей – в частности, автомобиль председателя парламента – закреплено за конкретными лицами. Срок действия договора на использование автомобиля председателя парламента земли должен был истечь в ноябре.

На запрос BMW Group ответила, что из принципиальных соображений не комментирует отношения с отдельными клиентами.

В своём письме Рауш призвал дилеров BMW в Саксонии-Анхальт и по всей Германии обратить внимание штаб-квартиры компании на важность политической открытости и равного отношения к клиентам. Он обвинил руководство BMW в содействии расколу в обществе.

Во вторник в Магдебурге состоялось первое заседание ландтага. Новым председателем парламента стал депутат от партии "АдГ" Тобиас Рауш.

Партия "Альтернатива для Германии" и Альянс за социальную справедливость, ранее известный как Альянс Сары Вагенкнехт (BSW), намерены в ближайшее время принять в ландтаге земли Саксония-Анхальт резолюцию о прекращении помощи Украине и отмене санкций против России.

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