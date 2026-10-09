СМИ: коалиция в Германии договорилась о "налоге на сахар"

Правительственная коалиция в Германии достигла компромисса по поводу планируемого "налога на сахар": в частности, мелкие производители напитков будут освобождены от уплаты налога, кроме того, его введут позже, чем планировалось.

Об этом стало известно изданию Bild, пишет "Европейская правда".

По информации издания, налог будет распространяться только на компании, которые разливают более 70 тысяч литров напитков в год. Еще один порог – один миллион литров в год – по данным издания, должны дополнительно рассмотреть на уровне ЕС.

Теперь налог планируют ввести с 1 июля 2027 года. Изначально его хотели ввести уже с 1 января.

Таким образом, небольшие предприятия будут освобождены от уплаты налога. Зато крупные производители напитков, в частности Coca-Cola и Pepsi, по информации издания, по-прежнему будут подпадать под его действие.

Стороны также якобы договорились о конкретных параметрах налога. Останутся два уровня налогообложения. На этом настаивали представители Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза в правительстве.

По данным издания, Министерство финансов Германии во главе с Ларсом Клингбайлем из Социал-демократической партии ранее предлагало ввести третий уровень налогообложения. Также планировалось снизить предельные показатели содержания сахара и увеличить соответствующие суммы налога. Теперь эти предложения реализовываться не будут.

Недавно сообщалось, что канцелярия федерального канцлера Германии заблокировала представленный министром финансов Ларсом Клингбайлем законопроект о введении налога на сладкие напитки.

Идея "налога на сахар" обсуждалась в Германии уже давно, однако до сих пор так и не была воплощена в жизнь.

Аналогичный шаг подготовила Италия – налог сначала должен был вступить в силу в этом году, однако егоотложили на 2027 год.