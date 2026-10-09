Глава МЗС Нідерландів про санкції США проти МКС: небажана ескалація

В уряді Нідерландів назвали оголошені адміністрацією США санкції проти Міжнародного кримінального суду (МКС) "небажаною ескалацією".

Як повідомляє "Європейська правда", про це у себе в Х написав міністр закордонних справ Нідерландів Том Берендсен.

Міністр наголосив, що Нідерланди будуть рішуче відстоювати інтереси Суду.

"Оголошені санкції щодо Міжнародного кримінального суду знаменують собою нову й небажану ескалацію. Це вкрай прикрий крок", – зазначив він.

Водночас Берендсен вказав, що санкції не набудуть чинності негайно і що постачальники послуг зможуть продовжувати співпрацювати з МКС.

"Шестимісячний період до набрання санкціями чинності створює можливості для діалогу. Ми вітаємо це і проведемо ретельну оцінку наявних варіантів дій у співпраці з іншими членами МКС", – додав він.

Повідомляли, що адміністрація президента США Дональда Трампа в п’ятницю запровадила санкції проти Міжнародного кримінального суду (МКС).

Своєю чергою в МКС заявили, що убезпечили себе від можливих санкцій з боку США.

Тим часом в Європейській комісії заявили, що шкодують з приводу рішення США запровадити санкції проти МКС.