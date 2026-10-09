Глава МИД Нидерландов о санкциях США против МУС: нежелательная эскалация

В правительстве Нидерландов назвали объявленные администрацией США санкции против Международного уголовного суда (МУС) "нежелательной эскалацией".

Как сообщает "Европейская правда", об этом в своём Х написал министр иностранных дел Нидерландов Том Берендсен.

Министр подчеркнул, что Нидерланды будут решительно отстаивать интересы Суда.

"Объявленные санкции в отношении Международного уголовного суда знаменуют собой новую и нежелательную эскалацию. Это крайне досадный шаг", – отметил он.

В то же время Берендсен указал, что санкции не вступят в силу немедленно и что поставщики услуг смогут продолжать сотрудничать с МУС.

"Шестимесячный период до вступления санкций в силу создает возможности для диалога. Мы приветствуем это и проведем тщательную оценку имеющихся вариантов действий в сотрудничестве с другими членами МУС", – добавил он.

Сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа в пятницу ввела санкции против Международного уголовного суда (МУС).

В свою очередь в МУС заявили, что обезопасили себя от возможных санкций со стороны США.

Между тем в Европейской комиссии заявили, что сожалеют по поводу решения США ввести санкции против МУС.