Франція та Німеччина заявили про готовність й надалі працювати над спільним проєктом танку

Німеччина та Франція мають намір продовжити роботу над спільним проєктом зі створення важкого танка Main Ground Combat System (MGCS).

Про це заявили міністри оборони обох країн у п’ятницю під час візиту до французького міста Бордо, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

На тлі спекуляцій щодо майбутнього цієї оборонної ініціативи, вартістю в кілька мільярдів євро, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус та його французька колега Катрін Вотрен наголосили, що проєкт залишається надійним і буде реалізований.

"Проєкт MGCS не завершено, він не мертвий і ніким не скасовано. Навпаки – це ключовий проєкт франко-німецького співробітництва у сфері наземних систем", – заявив Пісторіус.

Він додав, що ця ініціатива "перебуває під повною гарантією і є життєво важливим проєктом майбутнього як для наших країн, так і для наших збройних сил".

Своєю чергою Вотрен підкреслила, що проєкт зі створення танка, як і раніше, залишається вкрай актуальним для країн, оскільки вони мають намір поступово вивести з експлуатації свої нинішні основні бойові танки.

Однак ані Пісторіус, ані Вотрін не уточнили, чи буде побудовано єдиний спільний танк, як спочатку передбачалося, чи ж проєкт зміститься в бік об’єднання окремої німецької моделі танка з французькою в рамках ширшої бойової системи.

Порівняно з початковими планами це означало б значне скорочення масштабів проєкту.

Аналогічне скорочення масштабів відбулося влітку з франко-німецьким проєктом винищувача FCAS, який було зведено до цифрової інтеграції окремих систем озброєння.

Нові сумніви щодо танкового проєкту виникли в четвер після коментарів начальника Генерального штабу Франції генерала Фаб’єна Мандона, зроблених під час парламентських слухань.

"Ми сподівалися побудувати новий танк у співпраці з німцями, але, на жаль, змушені констатувати, що німці вирішили вийти з проєкту", – заявив Мандон.

Генеральний штаб під керівництвом Мандона згодом пояснив, що проєкт MGCS зазнає затримок. У зв’язку з цим Німеччина та Франція вирішили заповнити цю прогалину, розробивши власні моделі, які прийдуть на зміну німецьким танкам Leopard 2 та французьким Leclerc, що наразі перебувають на озброєнні.

"Незважаючи на відтермінування цієї програми, вона буде продовжена і зберігає високий пріоритет, при цьому акцент тепер зміщується в бік розвитку вдосконаленої мережевої інтеграції, спільного ведення бойових дій, автоматизації та роботизації", – йдеться в заяві.

Проєкт танка MGCS покликаний замінити танки Leopard і Leclerc, що використовуються обома країнами, а його загальний бюджет оцінюється приблизно в 100 млрд євро.

У червні глава німецького оборонного гіганта Rheinmetall Армін Паппергер висловлював стурбованість тим, що Франція може вийти з франко-німецької програми зі створення танків після зриву спільного проєкту зі створення винищувача.

Нагадаємо, у червні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що його уряд шукає нових партнерів після провалу спільного французько-німецького проєкту з розробки винищувача.

8 жовтня прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив, що він "відкритий" до приєднання Німеччини до програми GCAP – проєкту з розробки винищувачів наступного покоління між Британією, Італією та Японією.