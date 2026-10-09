Франция и Германия заявили о готовности и в дальнейшем работать над совместным проектом танка

Германия и Франция намерены продолжить работу над совместным проектом по созданию тяжелого танка Main Ground Combat System (MGCS).

Об этом заявили министры обороны обеих стран в пятницу во время визита во французский город Бордо, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

На фоне спекуляций относительно будущего этой оборонной инициативы, стоимостью в несколько миллиардов евро, министр обороны Германии Борис Писториус и его французская коллега Катрин Вотрен подчеркнули, что проект остается надежным и будет реализован.

"Проект MGCS не завершен, он не мертв и никем не отменен. Наоборот – это ключевой проект франко-немецкого сотрудничества в сфере наземных систем", – заявил Писториус.

Он добавил, что эта инициатива "находится под полной гарантией и является жизненно важным проектом будущего как для наших стран, так и для наших вооруженных сил".

В свою очередь Вотрен подчеркнула, что проект по созданию танка, как и прежде, остается крайне актуальным для стран, поскольку они намерены постепенно вывести из эксплуатации свои нынешние основные боевые танки.

Однако ни Писториус, ни Вотрин не уточнили, будет ли построен единый совместный танк, как первоначально предполагалось, или же проект сместится в сторону объединения отдельной немецкой модели танка с французской в рамках более широкой боевой системы.

По сравнению с первоначальными планами это означало бы значительное сокращение масштабов проекта.

Аналогичное сокращение масштабов произошло летом с франко-немецким проектом истребителя FCAS, который был сведен к цифровой интеграции отдельных систем вооружения.

Новые сомнения относительно танкового проекта возникли в четверг после комментариев начальника Генерального штаба Франции генерала Фабьена Мандона, сделанных в ходе парламентских слушаний.

"Мы надеялись построить новый танк в сотрудничестве с немцами, но, к сожалению, вынуждены констатировать, что немцы решили выйти из проекта", – заявил Мандон.

Генеральный штаб под руководством Мандона впоследствии пояснил, что проект MGCS испытывает задержки. В связи с этим Германия и Франция решили восполнить этот пробел, разработав собственные модели, которые придут на смену немецким танкам Leopard 2 и французским Leclerc, находящимся в настоящее время на вооружении.

"Несмотря на отсрочку этой программы, она будет продолжена и сохраняет высокий приоритет, при этом акцент теперь смещается в сторону развития усовершенствованной сетевой интеграции, совместного ведения боевых действий, автоматизации и роботизации", – говорится в заявлении.

Проект танка MGCS призван заменить танки Leopard и Leclerc, используемые обеими странами, а его общий бюджет оценивается примерно в 100 млрд евро.

В июне глава немецкого оборонного гиганта Rheinmetall Армин Паппергер выразил обеспокоенность тем, что Франция может выйти из франко-немецкой программы по созданию танков после срыва совместного проекта по созданию истребителя.

Напомним, в июне министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что его правительство ищет новых партнеров после провала совместного франко-германского проекта по разработке истребителя.

8 октября премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что он"открыт" для присоединения Германии к программе GCAP – проекту по разработке истребителей следующего поколения между Великобританией, Италией и Японией.