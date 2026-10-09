Зеленський обговорив з делегацією сенаторів США захист від терору РФ

Президент України Володимир Зеленський обговорив із делегацією сенаторів США у Києві посилення захисту від російських атак, обмеження фінансових потоків для російської воєнної машини та прискорення ліцензування виробництва ракет до систем ППО Patriot.

Про це президент розповів у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

До складу американської делегації увійшли сенатори Роджер Вікер, Кевін Крамер, Марк Вісі та Ден Креншоу.

За словами Зеленського, зустріч у Києві відбувалася під час повітряної тривоги через загрозу російських реактивних дронів типу "Шахед".

Він зазначив, що лише від початку жовтня російські дрони пошкодили у столиці дві школи, а також завдали ударів по мостах, енергетичних об'єктах та іншій критичній інфраструктурі.

"Захиститися від цього терору можна тільки спільно, і ми обговорили, яким чином Сполучені Штати можуть допомогти зберегти життя. Звісно, ми розраховуємо, що буде реалізовано закон Ліндсі Грема. Це питання політичної волі, і зараз важливо проявити лідерство й повністю обмежити фінансові потоки для російської воєнної машини",– написав Зеленський.

Окремо сторони обговорили прискорення ліцензування виробництва ракет-перехоплювачів для систем Patriot.

"Україна готова не просто виробляти перехоплювачі балістики для себе, а посилити спільним виробництвом Америку та союзників", – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, напередодні сенатори від Демократичної та Республіканської партій звернулися з листом до посадовців американської адміністрації, в якому закликають використати усі інструменти, передбачені "законом Грема", для тиску на Росію.

18 вересня президент США Дональд Трамп підписав законопроєкт щодо санкцій проти РФ, одним зі співавторів якого був покійний сенатор Ліндсі Грем.

Трамп заявляв, що у разі потреби він готовий застосувати "закон Грема", який стосується санкцій проти Росії.