Зеленский обсудил с делегацией сенаторов США меры защиты от террора со стороны РФ

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с делегацией сенаторов США в Киеве усиление защиты от российских атак, ограничение финансовых потоков, направляемых российской военной машине, и ускорение лицензирования производства ракет для систем ПВО Patriot.

Об этом президент рассказал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

В состав американской делегации вошли сенаторы Роджер Викер, Кевин Крамер, Марк Виси и Дэн Креншоу.

По словам Зеленского, встреча в Киеве проходила во время воздушной тревоги из-за угрозы российских реактивных дронов типа "Шахед".

Он отметил, что только с начала октября российские дроны повредили в столице две школы, а также нанесли удары по мостам, энергетическим объектам и другой критической инфраструктуре.

"Защититься от этого террора можно только совместно, и мы обсудили, каким образом Соединенные Штаты могут помочь сохранить жизни. Конечно, мы рассчитываем, что будет реализован закон Линдси Грэма. Это вопрос политической воли, и сейчас важно проявить лидерство и полностью ограничить финансовые потоки для российской военной машины", – написал Зеленский.

Отдельно стороны обсудили ускорение лицензирования производства ракет-перехватчиков для систем Patriot.

"Украина готова не просто производить баллистические перехватчики для себя, но и укрепить США и союзников благодаря совместному производству", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, накануне сенаторы от Демократической и Республиканской партий обратились с письмом к должностным лицам американской администрации, в котором призывают использовать все инструменты, предусмотренные "законом Грема", для давления на Россию.

18 сентября президент США Дональд Трамп подписал законопроект о санкциях против РФ, одним из соавторов которого был покойный сенатор Линдси Грэм.

Трамп заявлял, что в случае необходимости он готов применить "закон Грэма", касающийся санкций против России.