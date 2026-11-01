Каллас раскритиковала возможное участие Путина в саммите "Группы двадцати"

Глава европейской дипломатии Кая Каллас считает, что возможное участие главы Кремля Владимира Путина в саммите G20 в Майами в декабре может создать риск легитимизации возвращения России на международные форумы в то время, когда продолжается война в Украине.

Об этом она заявила Bloomberg, передает "Европейская правда".

По словам Каллас, приглашение США главы Кремля "вызывает немало серьезных вопросов".

"Это создает риск нормализации военных преступлений, которые сейчас совершаются ежедневно", – отметила главная европейская дипломатка.

Кроме того, комментируя заседание министров иностранных дел G20 в США, в котором принимал участие глава МИД РФ, Каллас заявила, что Сергей Лавровне продемонстрировал никакой готовности к мирным переговорам.

Накануне государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон может пригласить президента Владимира Зеленского на саммит лидеров G20 в декабре, если это принесет положительные результаты.

Напомним, Соединённые Штаты пригласили лидера России Владимира Путина на декабрьский саммит G20 в Майами, где он мог бы провести встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Сообщалось, что Путин отклонил предложение президента Украины Владимира Зеленского провести переговоры о прекращении войны в рамках саммита G20 в Соединённых Штатах.