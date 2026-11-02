Санду: блокування євроінтеграції Молдови не допомагає Україні

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що блокування процесу вступу її країни до Європейського Союзу, який відбувається у парі з Україною, ніяк не допомагає Києву.

Про це вона сказала в інтерв’ю угорській газеті Válasz Online, передає "Європейська правда".

Коментуючи можливість роз’єднання Молдови та України на шляху євроінтеграції, Санду прямо не заявила, що прагне цього. Водночас вона зазначила, що Кишинів потребує просування у питанні вступу, але не може вирішити проблеми з блокуванням відкриття кластерів для України.

"Ми дійсно хочемо, щоб Україна стала частиною ЄС. Наші стратегічні інтереси полягають у тому, щоб бути оточеними державами-членами ЄС. Ми розуміємо, наскільки важко Україні впроваджувати всі ці реформи, особливо коли на їхні державні установи та людей падають бомби. Водночас ми не можемо вирішувати внутрішні проблеми України, так само як Україна не може впроваджувати реформи в Молдові", – заявила вона.

На запитання, чи прагне Молдова рухатися до ЄС роз’єднано з Україною, Санду зазначила, що блокування євроінтеграції її країни не допомагає Києву.

"Я несу відповідальність за прогрес цієї країни. І ще раз: блокуючи Молдову, ніхто не допомагає Україні", – відповіла президентка.

Санду зазначила, що порушила питання блокування відкриття кластерів для Молдови та України у розмові з угорським прем’єром Петером Мадяром.

"Ми хочемо, щоб були відкриті останні два кластери, до яких, за оцінкою Комісії, обидві країни технічно готові. Я розумію, що Угорщина співпрацює з українським урядом щодо двосторонніх питань, і ми сподіваємося, що найближчими місяцями всі держави-члени ухвалять позитивне рішення щодо обох країн", – розповіла вона.

Санду додала, що очікує позитивних рішень щодо двох наступних кластерів на останньому засіданні Європейської Ради цього року.

Нагадаємо, Угорщина відмовилася схвалити результати скринінгу переговорних кластерів 4 та 5 у межах переговорів про вступ України до Європейського Союзу, що є необхідним процедурним кроком для їхнього відкриття.

Раніше повідомлялося, Молдова працює над тим, щоб до початку 2028 року завершити технічну роботу щодо переговорів про вступ до ЄС з тим, щоб країна була готова до членства у 2030 році.

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