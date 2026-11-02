Санду: блокирование евроинтеграции Молдовы не помогает Украине

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что блокирование процесса вступления её страны в Европейский Союз, который проходит параллельно с Украиной, никоим образом не помогает Киеву.

Об этом она сказала в интервью венгерской газете Válasz Online, передаёт "Европейская правда".

Комментируя возможность разобщения Молдовы и Украины на пути евроинтеграции, Санду прямо не заявила, что стремится к этому. В то же время она отметила, что Кишинев нуждается в продвижении в вопросе вступления, но не может решить проблемы с блокированием открытия кластеров для Украины.

"Мы действительно хотим, чтобы Украина стала частью ЕС. Наши стратегические интересы заключаются в том, чтобы быть окруженными государствами-членами ЕС. Мы понимаем, насколько трудно Украине проводить все эти реформы, особенно когда на их государственные учреждения и людей падают бомбы. В то же время мы не можем решать внутренние проблемы Украины, так же как Украина не может проводить реформы в Молдове", – заявила она.

На вопрос, стремится ли Молдова двигаться в сторону ЕС отдельно от Украины, Санду отметила, что блокирование евроинтеграции её страны не помогает Киеву.

"Я несу ответственность за прогресс этой страны. И ещё раз: блокируя Молдову, никто не помогает Украине", – ответила президент.

Санду отметила, что подняла вопрос о блокировании открытия кластеров для Молдовы и Украины в разговоре с венгерским премьером Петером Мадьяром.

"Мы хотим, чтобы были открыты последние два кластера, к которым, по оценке Комиссии, обе страны технически готовы. Я понимаю, что Венгрия сотрудничает с украинским правительством по двусторонним вопросам, и мы надеемся, что в ближайшие месяцы все государства-члены примут положительное решение в отношении обеих стран", – рассказала она.

Санду добавила, что ожидает положительных решений по двум следующим кластерам на последнем заседании Европейского совета в этом году.

Напомним, Венгрия отказалась одобрить результаты скрининга переговорных кластеров 4 и 5 в рамках переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз, что является необходимым процедурным шагом для их открытия.

Ранее сообщалось, что Молдова работает над тем, чтобы к началу 2028 года завершить техническую работу по переговорам о вступлении в ЕС, с тем чтобы страна была готова к членству в 2030 году.

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