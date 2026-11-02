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Санчес объявил о мерах правительства по поддержке пострадавших в катастрофе в Толедо

Новости — Понедельник, 2 ноября 2026, 13:28 — Ольга Романская

Во вторник, 3 ноября, Совет министров Испании одобрит пакет мер по поддержке пассажиров железнодорожного транспорта, в частности выплате компенсаций пострадавшим в результате катастрофы со столкновением поездов в Толедо.

Об этом заявил премьер-министр Педро Санчес в своём аккаунте в X, сообщает "Европейская правда".

Пакет мер, среди прочего, будет включать программу помощи, предусматривающую удвоение сумм обязательного страхования пассажиров, механизм авансовой выплаты компенсаций и специальную процедуру в отношении временной нетрудоспособности.

"Ведь самым неотложным и приоритетным является оказание помощи пострадавшим", – заявил Санчес.

Напомним, утром 28 октября два поезда столкнулись недалеко от города Урда в провинции Толедо. В двух поездах находилось более 540 человек.

По последним данным, жертвами аварии стали 74 человека.

Предполагаемой причиной катастрофы могла стать человеческая ошибка при реагировании на сбой системы сигнализации.

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Испания
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