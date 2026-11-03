Аэропорт Варшавы закрыли из-за угрозы взрыва на самолете

Аэропорт "Варшава-Модлин" в Польше был временно закрыт из-за внеплановой посадки рейса, на борту которого, по сообщениям, могло находиться взрывное устройство.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

В 9:54 на самолете Boeing 737 MAX, выполнявшем рейс из Лондона и долженшем приземлиться в аэропорту имени Шопена, объявили об угрозе взрыва. Из-за сообщения о взрывном устройстве самолет совершил внеплановую посадку в аэропорту "Варшава-Модлин".

На борту находилось в общей сложности 181 человек.

"После приземления самолет был направлен в указанное место, где он остается в ожидании дальнейших решений и указаний соответствующих служб, в частности пиротехнических команд", – отмечается в сообщении аэропорта.

В связи с текущей ситуацией аэропорт остается закрытым до дальнейшего уведомления. Службы экстренной помощи работают над проверкой поступившего сообщения об угрозе и обеспечением безопасности всех лиц на территории аэропорта.

Напомним, накануне истребители Gripen ВВС Венгрии поднялись в воздух из-за сообщения об угрозе взрыва на борту пассажирского самолета Wizz Air, выполнявшего рейс из Лондона в Софию.

В конце октября в аэропорту Кишинева эвакуировали пассажиров и сотрудников после сообщения о якобы заложенной бомбе.

В прошлом месяце в аэропорту нидерландского города Эйндховен обнаружили два взрывных устройства, которые могли остаться со времён Второй мировой войны.