Німеччина вивчає можливість приєднатися до проєкту винищувача Британії, Італії та Японії

Німеччина вивчає умови приєднання до проєкту GCAP – програми з розробки винищувачів наступного покоління між Британією, Італією та Японією.

Як пише "Європейська правда", про це заявив німецький міністр оборони Борис Пісторіус на пресконференції зі своїм британським колегою Весом Стрітінгом у Берліні в понеділок, цитує dpa.

Пісторіус повідомив, що протягом наступних двох тижнів він проведе переговори з Італією та Японією щодо проєкту з розробки винищувачів. Обидві країни разом із Великою Британією беруть участь у програмі Global Combat Air Programme (GCAP), запущеної у грудні 2022 року.

"Ми згодні, що час є вирішальним фактором у цьому питанні", – сказав Пісторіус.

Берлін прагне якнайшвидше з’ясувати, чи існує готовність усіх трьох країн включити Німеччину до проєкту та якими будуть умови для цього.

Британський міністр оборони Вес Стрітінг наголосив, що прийняття нових членів до програми GCAP має бути "спільним рішенням" з Італією та Японією. Він додав, що усвідомлює "деякі ризики, пов’язані з термінами виконання" проєкту.

У жовтні прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем повідомив канцлеру Фрідріху Мерцу, що він відкритий до залучення Німеччини до спільної розробки нового винищувача в рамках програми GCAP.

Конкурент GCAP, франко-німецький проєкт винищувача FCAS, остаточно провалився влітку, оскільки після багаторічних переговорів сторони не змогли дійти згоди. Відтоді Німеччина шукає альтернативу.

Участь Німеччини у спільній програмі з розробки винищувачів дозволила б Британії, чий оборонний бюджет перебуває під тиском, розділити тягар витрат. Італія також раніше заявляла, що буде відкрита для нових учасників, тож країнам доведеться ще переконати Японію.