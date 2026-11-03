Германия изучает возможность присоединения к проекту истребителя Британии, Италии и Японии

Германия изучает условия присоединения к проекту GCAP – программе по разработке истребителей следующего поколения, осуществляемой совместно Великобританией, Италией и Японией.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил немецкий министр обороны Борис Писториус на пресс-конференции со своим британским коллегой Уэсом Стритингом в Берлине в понедельник, цитирует dpa.

Писториус сообщил, что в течение следующих двух недель он проведет переговоры с Италией и Японией по проекту разработки истребителей. Обе страны вместе с Великобританией участвуют в программе Global Combat Air Programme (GCAP), запущенной в декабре 2022 года.

"Мы согласны, что время является решающим фактором в этом вопросе", – сказал Писториус.

Берлин стремится как можно скорее выяснить, готова ли каждая из трёх стран включить Германию в проект и каковы будут условия для этого.

Британский министр обороны Уэс Стритинг подчеркнул, что принятие новых участников в программу GCAP должно быть "совместным решением" с Италией и Японией. Он добавил, что осознает "некоторые риски, связанные со сроками реализации" проекта.

В октябре премьер-министр Великобритании Энди Бернем сообщил канцлеру Фридриху Мерцу, что он открыт для привлечения Германии к совместной разработке нового истребителя в рамках программы GCAP.

Конкурент GCAP, франко-немецкий проект истребителя FCAS, окончательно провалился летом, поскольку после многолетних переговоров стороны не смогли прийти к соглашению. С тех пор Германия ищет альтернативу.

Участие Германии в совместной программе по разработке истребителей позволило бы Великобритании, чей оборонный бюджет находится под давлением, разделить бремя расходов. Италия также ранее заявляла, что будет открыта для новых участников, поэтому странам предстоит ещё убедить Японию.