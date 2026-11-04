В США впервые избрали мусульманина в Сенат

Абдул Эль-Саид, врач и представитель прогрессивного крыла Демократической партии, победил на выборах в Сенат США от штата Мичиган, опередив республиканца Майка Роджерса; он станет первым мусульманином в истории страны, который займет пост сенатора США.

Об этом пишет The Guardian, передает "Европейская правда".

Эль-Саед объявил о своей победе на выборах в Сенат США в штаб-квартире Мичиганской демократической партии в Детройте.

Как отмечается, во время предвыборной кампании Эль-Саид столкнулся с многочисленными нападками из-за своих религиозных убеждений. В частности, американский президент Дональд Трамп и его сторонники использовали исламофобскую риторику, ставя под сомнение его лояльность к США.

В своей победной речи политик раскритиковал оппонентов за попытки разделить американское общество вместо того, чтобы сосредоточиться на экономических проблемах граждан.

Эль-Саед ранее возглавлял департамент здравоохранения округа Уэйн. В ходе кампании он выступал за введение всеобщей системы медицинского страхования Medicare for All, а также призывал прекратить военную помощь США Израилю.

Также сообщалось, что лидер демократов в Палате представителей США Хаким Джеффрис может войти в историю как первый темнокожий спикер нижней палаты Конгресса.

Как известно, на выборах в Сенат Демократическая партия получила 53 места (из необходимых для большинства 51). Также партия получила 220 мест из необходимых 218 для большинства в Палате представителей, тем самым закрепив свой контроль над обеими палатами Конгресса.

Президент США Дональд Трамп заявил, что признает результаты выборов и выразил готовность сотрудничать с демократическим большинством в Конгрессе.

Подробно о последствиях результатов выборов мы рассказывали в статье Американцы против Трампа. Что изменит вероятное поражение республиканцев на выборах в Конгресс США.