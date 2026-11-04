МИД Норвегии о выборах в США: победа американской демократии

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде высказался по поводу промежуточных выборов в США.

Об этом он заявил в интервью NRK, передает "Европейская правда".

Эйде считает, что результаты промежуточных выборов в США являются не только громкой победой Демократической партии, но и победой американской демократии.

"Выборы прошли надлежащим образом, и потерпевшая поражение сторона – то есть Трамп и республиканцы – признала их результаты. Это само по себе важно в наше время", – подчеркнул норвежский министр.

По его словам, это очень "четкий сигнал от американского большинства о том, что им надоел лозунг MAGA и теперь они хотят другого курса".

"Хватит поляризации", – добавил глава МИД Норвегии.

Как известно, на промежуточных выборах в Конгресс США Республиканская партия президента Дональда Трампа потеряла большинство в обеих палатах Конгресса.

Президент США Дональд Трамп оправдался за провал своей партии на промежуточных выборах в Конгресс, заявив, что они одержали бы победу, если бы он был в избирательном бюллетене.

Трамп также заявил, что признает результаты выборов, и выразил готовность сотрудничать с демократическим большинством в Конгрессе.

Подробно о последствиях результатов выборов мы рассказывали в статье Американцы против Трампа. Что изменит вероятное поражение республиканцев на выборах в Конгресс США.