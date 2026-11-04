Туск порадив Трампу "не зловживати правом вето" після виборів

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск виступив із порадою американському президенту Дональду Трампу після проміжних виборів у США.

Про це він сказав під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Чехії Андреєм Бабішем, передає RMF24, пише "Європейська правда".

Коментуючи проміжні вибори у США, Туск заявив, що "демократія перемогла в Америці".

"Демократія – це дивовижно; я люблю демократію – це прекрасна річ. Як сказав сам президент Дональд Трамп незабаром після виборів, демократи добре попрацювали – цього разу я повністю з ним згоден. Сподіваюся, це стабілізує ситуацію в нашому регіоні", – акцентував прем’єр Польщі.

Також він виступив із порадою американському президенту щодо можливого вето.

"Президент Трамп залишається президентом. Моя порада – я не є радником президента Трампа; ми – добрі друзі, – але я не уповноважений давати поради американському президенту. Проте моя порада – не зловживати правом вето як методом управління. З власного досвіду в Польщі можу сказати, що вето – це останнє, що може допомогти в ефективному управлінні", – акцентував Туск.

Прем’єр Польщі також зазначив, що пріоритетами польського уряду залишатимуться якомога тісніший союз із США.

Варто зауважити, що напередодні виборів президент США заявив, що, можливо, йому доведеться стати "містером Вето", якщо демократи здобудуть більшість на проміжних виборах.

Як відомо, на проміжних виборах до Конгресу США Республіканська партія президента Дональда Трампа втратила більшість в обох палатах Конгресу.

Трамп заявив, що визнає результати виборів та висловив готовність співпрацювати з демократичною більшістю у Конгресі.

Детальніше про це: Погано для Трампа, добре для Києва: як вибори змінюють Конгрес і що це означає для України.